Сеть «Золотое Яблоко» откроет собственную аптеку в Екатеринбурге

Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» планирует открыть свою первую аптеку. Это уже второй крупный игрок индустрии красоты, вошедший на фармрынок за последние полгода.

Уральская сеть «Золотое Яблоко» готовится к открытию своей первой аптеки в Екатеринбурге. Об этом в компании рассказали изданию «Ъ-Урал».

Первая аптека сети, специализирующейся на косметике и парфюмерии, будет открыта уже в мае в универмаге Bolshoy. Открытие точки в формате shop in shop (магазин в магазине) является экспериментом для компании — решение по дальнейшему расширению формата сеть будет принимать позже.

В первой аптеке сети будет представлен «классический ассортимент товаров и лекарств». «Мы считаем, что это станет хорошей синергией с нашими отделами, где представлены дерматологическая косметика (такая как la Roche-Posay, Vichy и другие) и БАД», — рассказали «Ъ-Урал» в «Золотом Яблоке».

В декабре 2021 года свой первый аптечный пункт открыл другой крупный представитель индустрии красоты — «Л’Этуаль». Тогда сеть сразу заявила о планах на открытие 15 аптек в Москве и нескольких крупных городах.

Фото: vk.com/goldapple_ru

Руслан Мавлиханов

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