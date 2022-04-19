В Индии разрабатывают термостойкую вакцину от COVID-19

Индийские ученые разрабатывают термостойкую вакцину против коронавируса, которой не требуется холодовая цепь при транспортировке, сообщает Sakshi Post. Созданием вакцины занимаются Индийский научный институт в Бангалоре и компания Mynvax.

Препарат сможет храниться более четырех недель при температуре 37˚С, а также выдержать 90 минут при температуре 100˚С. В ходе исследования на мышах вакцина вызвала сильный ответ антител против различных вариантов коронавируса, в том числе «дельта» и «омикрон».

Все ныне используемые в Индии вакцины против коронавируса требуют низких температур при хранении и транспортировке. Разработанный компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом препарат Covishield, выпускаемый Индийским институтом сыворотки, должен храниться при температуре от 2˚С до 8˚С. Российский препарат «Спутник V» — от 2˚С до 5˚С. Американская вакцина Pfizer требует специализированного хранения при температуре -70˚С.

gxpnews