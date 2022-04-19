Белоруссия выпустила валидационную серию «Спутника Лайт»

В Белоруссии выпустили валидационную серию вакцины «Спутник Лайт». Она отправлена на контроль качества в Россию.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич продемонстрировал президенту Александру Лукашенко вакцину «Спутник Лайт» белорусского производства. Он рассказал, что на предприятии «Белмедпрепараты» выполнен очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 по полному циклу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Первая валидационная промышленная серия вакцины была выпущена 14 апреля, а 15 апреля ее отправили на контроль качества в Центр им. Гамалеи в Россию. В июне 2021 года Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт», став седьмой страной, разрешившей ее применение.

Белорусское предприятие «Белмедпрепараты» производит «Спутник V» с 2021 года. 14 апреля 2021 года Минздрав одобрил его применение на территории Белоруссии. В республике вакцина пока разливается из полупродукта, который производится компанией «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Минск запланировал запуск проекта по организации производства российской вакцины «Спутник V» в республике по полному циклу. Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что она поступит в гражданский оборот летом этого года.

Артем Косенок

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