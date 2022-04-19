Продажи лекарств в начале апреля уменьшились на 8%

По данным специализирующейся на изучении фармацевтического рынка DSM Group, продажи лекарств в аптеках России с 4 по 10 апреля текущего года по сравнению с предыдущей неделей снизились на 7,8% в натуральном выражении и на 8% в денежном.

«У лекарственных препаратов падение объема продаж на 7,8% в упаковках и на 8% в рублях, у БАД – на 8% в упаковках и 7,6% рублях», – гласит сообщение компании.

Аптечные продажи косметики уменьшились на 0,5% в упаковках, однако увеличились на 2,4% в рублях. Объем реализации прочей парафармацевтики вырос на 4,5% в упаковках, снизившись на 2,4% в рублях.

По информации DSM Group, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года, продажи ЛП с 4 по 10 апреля снизились на 6,2% в натуральном выражении, но выросли на 22,4% в денежном. Продажи БАДов сократились на 15,4% в упаковках, при этом они выросли на 10,6% в рублях. Аптечные продажи косметики увеличились на 2% в упаковках и на 39,3% в рублях. Объем реализации прочей парафармацевтики уменьшился на 19,8% в упаковках, но возрос на 14,8% в рублях.

Как стало известно ранее, в конце марта в России на 18,5% снизились продажи лекарств.

gxpnews