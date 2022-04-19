Мурашко рассказал о решении вопросов на фармрынке в режиме «инцидент-менеджмента»

Возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями Минздрав решает в режиме «инцидент-менеджмента». Об этом сообщил министр здравоохранения. По его словам, ситуация на фармацевтическом рынке стабильная.

Ситуация с лекарствами на российском фармацевтическом рынке стабильная, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам в настоящее время ведется работа по устранению возникающих проблем. Он отметил, что министерство на протяжении последней недели проводило встречи с отечественными и иностранными производителями препаратов. Министр также назвал стабильной и ситуацию с ценами на лекарства.

«Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике, — сказал Мурашко, отвечая на вопросы журналистов. — Сегодня мы в режиме инцидент-менеджмента решаем все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями».

По данным Росстата, цены на лекарства в марте выросли на 15,3%, стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП выросла на 4,9%.

В конце марта правительство внесло изменения в правила особого регулирования цен производителей на ЖНВЛП, которые позволяют повысить цену в случае риска дефицита из-за ценообразования. Во-первых, снижен порог отклонения объема поступления препарата в оборот. Во-вторых, цену можно перерегистрировать исходя из среднего курса за один календарный месяц, предшествующий месяцу подачи заявления. Производители ожидали, что правительство проведет индексацию всех жизненно важных препаратов.

Фото: Минздрав

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