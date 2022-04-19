Вакцина Moderna заставляет иммунитет вырабатывать антитела к ПЭГ

Вакцина Moderna против коронавируса в некоторых случаях заставляет иммунитет вырабатывать антитела к полиэтиленгликолю (ПЭГ), полимерному растворителю из состава самой прививки. Такого эффекта не наблюдается в случае введения вакцины Pfizer, сообщается в статье, опубликованной в журнале medRxiv.

«Результаты наших опытов показывают, что препарат Moderna, но не ее аналог от компании Pfizer, заставляет организм пациента вырабатывать антитела к ПЭГ. Нам необходимо оценить их потенциальную опасность для здоровья человека, а также другие последствия их появления», —говорится в публикации.

Полиэтиленгликоль — полимер, который часто используется в качестве растворителя или связывающего вещества в различных медицинских и косметических средствах. Кроме того, он иногда применяется в качестве одного из компонентов вакцин и лекарственных препаратов, который помогает скрывать компоненты этих средств от реакции иммунитета. В некоторых редких случаях иммунитет начинает вырабатывать антитела к ПЭГ, что может вызывать аллергические реакции и другие потенциально опасные последствия для организма.

gxpnews