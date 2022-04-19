Экспертный совет Минздрава Японии одобрил вакцину Novavax от COVID-19

Экспертный совет Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрил вакцину американской компании Novavax против коронавирусной инфекции, сообщило в понедельник, 18 апреля, информационное агентство Kyodo.

Ожидается, что в ближайшее время вакцина Novavax от COVID-19 будет одобрена на уровне самого Минздрава Японии.

Сейчас в Японии применяют вакцины американских компаний Pfizer и Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Как стало известно ранее, регистрация противовирусного препарата Avigan (фавипиравир), разработанного Fujifilm Toyama Chemical для лечения COVID-19, приостановлена на III фазе испытаний японской Fujifilm Holdings Corp.

gxpnews