Мурашко: регионы получили 240 млрд рублей авансов на закупку лекарств за счет ОМС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в регионы уже поступило 240 млрд рублей авансов из бюджета ФФОМС на «опережающие» закупки лекарственных препаратов, или, по его словам, «до 80% от совокупных расходов медорганизаций на лекобеспечение». Мера дофинансирования, введенная в марте, потребовалась из-за риска дефицита лекарств, дорожающих на фоне западных санкций. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в регионы уже поступило 240 млрд рублей авансов из бюджета ФФОМС на «опережающие» закупки лекарственных препаратов, или, по его словам, «до 80% от совокупных расходов медорганизаций на лекобеспечение». Мера дофинансирования, введенная в марте, потребовалась из-за риска дефицита лекарств, дорожающих на фоне западных санкций.

Во сколько именно регионов были отправлены транши, а также какова прогнозная потребность в авансах, Мурашко не уточнил. Информацией министр поделился 18 апреля на встрече с фармкомпаниями из Совета по иностранным инвестициям, рассказывая о мерах Минздрава по недопущению дефицита лекарств. Обращаясь к участникам встречи, он подчеркнул, что новая система авансирования клиник за счет ОМС «позволяет фармпроизводителям четко планировать производство и поставки препаратов».

Среди других антикризисных мер, озвученных главой Минздрава, – отслеживание нехватки лекарств с помощью системы маркировки, создание отечественной базы стандартных образцов для контроля качества лекарств, упрощенная регистрация препаратов.

Регионы с конца февраля на фоне введения западных санкций сообщают как о нехватке средств ОМС, так и о рисках возникновения дефицита препаратов. Одними из первых о дофинансировании по линии ОМС попросили в Республике Алтай, важность индексации тарифов ОМС подчеркивал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Схему, которая позволяет регионам осуществлять «опережающую» закупку лекарств, правительство ввело в марте 2022 года, чтобы компенсировать медорганизациям удорожание импортных препаратов. Теперь и до конца 2022 года медорганизации могут получать повышенный ежемесячный аванс за счет средств ОМС. Средства уже получили Томская область (1,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (9,1 млрд рублей) и другие субъекты.