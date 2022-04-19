Ночную экспресс-доставку лекарств запустил «Яндекс.Маркет»

«Яндекс.Маркет» запустил ночную экспресс-доставку лекарств за один-два часа в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу онлайн-ритейлера.

«Лекарства, заказанные на «Яндекс.Маркете», теперь можно получить с экспресс-доставкой даже ночью. Уже сейчас эта возможность доступна в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем она появится и в других регионах страны. С ночной экспресс-доставкой сервис привозит лекарства за один-два часа», – гласит сообщение.

Услуга действует для 25 московских и 18 петербургских аптек, покрывая почти все районы двух городов, отметили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, на маркетплейсе сейчас доступно 4000 безрецептурных лекарств и товаров аптечного ассортимента. Среди них – противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие и другие средства. Кроме того, на сервисе можно купить витамины, БАДы и получить их в позднее время с доставкой за один-два часа.

«Яндекс.Маркет» ранее объявил о запуске доставки безрецептурных лекарств на дом.

gxpnews