Реактивы для определения видов коронавируса разработали в России

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора была разработана методика, которая позволяет с помощью отечественных реагентов подготовить образцы биоматериала пациентов с коронавирусной инфекцией к секвенированию, то есть к процедуре определения геномных последовательностей вируса (с ее помощью специалисты определяют, каким именно штаммом человек заразился), пишут «Известия».

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, работа по секвенированию геномов коронавируса предполагает несколько этапов. Сначала из проб (мазков), взятых у пациента, выделяют РНК вируса. Затем необходима допподготовка, позволяющая сделать материал «понятным» для спецприбора – секвенатора.

«Если выделение РНК проблем обычно не вызывает и в России есть собственные производители необходимых для этого этапа реагентов, в том числе и наш Институт эпидемиологии, то вся дальнейшая часть эксперимента обычно полностью построена на зарубежных реактивах – и довольно дорогостоящих», – цитирует издание специалиста.

Как он уточнил, за основу отечественной разработки взят созданный зарубежными исследователями набор реагентов ARTIC. В ЦНИИ эпидемиологии эту панель модифицировали, учитывая новые генетические варианты коронавируса, включая «омикрон». При этом все необходимые реагенты производят в России. Разработка уже используется в ЦНИИ эпидемиологии и других подразделениях ведомства.

Как стало известно ранее, в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработаны, сертифицированы и производятся для практических лабораторий первые в России диагностические реагенты для определения лихорадки Ку методом иммуноферментного анализа (ИФА).

gxpnews