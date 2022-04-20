«ОнкоТаргет» консолидирует усилия по выпуску лекарственных препаратов и АФС

В середине апреля зампредседателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин посетили фармкомпанию «ОнкоТаргет» (ОЭЗ «Технополис Москва»), занимающуюся импортозамещением в области лекарственного обеспечения. Проект «ОнкоТаргет» предусматривает производство препаратов наиболее востребованных нозологических групп и призван организовать разработку и промышленный выпуск препаратов, производство которых не налажено в данный момент на территории страны.

Современное предприятие организовано по принципу полного производственного цикла. В партнерстве с российскими поставщиками «ОнкоТаргет» намерена укрепить независимость России в части разработки отечественных фармацеввтических субстанций. На первом этапе планируемые объемы АФС составят более 100 кг в год с возможностью увеличения объемов до 1000 кг в год. Об этом шла речь на встрече руководства компании с Татьяной Голиковой.

Председатель наблюдательного совета ООО «ОнкоТаргет» Александр Малин уверен, что компания способна закрыть потребности россиян в обеспечении терапией по онкозаболеваниям. По его словам, компания настроена на активное развитие, так, к концу года будет нанято еще 170 человек управленческого, административного, научно-технического и производственного звена. Ожидается, что в ближайшие 5 лет около 100 тысяч москвичей получат эффективную современную терапию препаратами «ОнкоTаргет».

Ввод объекта в эксплуатацию состоялся в августе прошлого года. Производственные мощности «ОнкоТаргет» включают собственный R&D центр и микробиологическую лабораторию, отдел контроля качества продукции. Общий объем инвестиций в проект составил около 1,93 млрд рублей.

Продуктовый портфель компании включает более 30 наименований лекарственных препаратов различных форм выпуска для лечения различных социально значимых заболеваний, планируемых к выпуску до конца 2022 года. Особое место в диверсифицированном портфеле компании занимает направление таргетной и иммунологической терапии. Более 20 наименований лекарственных препаратов находятся на различных стадиях разработки.

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