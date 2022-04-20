«Круг добра» сообщил о задержке поставок препарата «Оркамби»

«Круг добра» сообщил о задержке поставок препарата для лечения муковисцидоза «Оркамби». Как ожидается, его доставят во второй половине мая, а не в апреле. Фонд запросил регионы о запасах лекарства из ранее поставленных партий.

Фонд «Круг добра» сообщил о задержке поставок препарата для лечения муковисцидоза «Оркамби». Ожидалось, что очередная партия придет в апреле, однако появилась информация о возможных задержках, сообщили в фонде. «Круг добра» направил запрос в Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Там со ссылкой на производителя сообщили, что поставка лекарства задерживается.

Производитель сослался на сложности в связи с введенными ЕС ограничениями на грузоперевозки и заверил, что идет поиск организаций, которые смогут доставить партию «Оркамби» в Россию. Ожидаемый срок исполнения обязательств по отгрузке препарата — вторая половина мая.

В связи с ситуацией, фонд запросил регионы о запасах препарата из поставленных ранее партий, чтобы при необходимости обеспечить перераспределение «Оркамби» в те субъекты, где он заканчивается.

В начале марта фонд «Круг добра» обратился с просьбой к поставщикам найти альтернативу доставки лекарств авиасообщением. Сообщалось, что участники фармрынка рассматривают все варианты: от наземного транспорта до альтернативных авиамаршрутов.

Артем Косенок

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