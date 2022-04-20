«Еаптека» закрыла направление франшизных аптек

«Еаптека» закрыла проект «Франчайзинг» и уведомила его участников о прекращении условий таких договоров. Вместо этого аптекам предлагают стать пунктами вывоза заказов.

Компания «Еаптека» остановила проект «Франчайзинг», рассказал «ФВ» один из ее бывших партнеров генеральный директор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. Сейчас «Еаптека» делает ставку на формат пунктов выдачи заказов (ПВЗ), заявили в компании.

По словам Миронова, он и другие партнеры «Еаптеки» по франшизе начали получать письма об изменении сотрудничества. В одном из таких обращений, с которым ознакомился «ФВ», руководитель направления «Франчайзинг» сообщает аптекам о принятом руководством компании решении по закрытию проекта. «Со всеми партнерами мы прекращаем действие договоров коммерческой концессии, соответственно, и всех условий по этому договору», — следует из письма. При этом в нем компания отмечает, что возможным остается сотрудничество по договору поставки — в виде выдачи интернет-заказов.

Миронов считает, что таким образом аптеки, которые развивали проект под вывеской компании, поставили перед фактом — стать ПВЗ или закончить сотрудничество. В связи с этим «Фарма» приняла решение отказаться от дальнейшего сотрудничества. По словам Миронова, главным преимуществом франшизного проекта «Еаптеки» была территориальная эксклюзивность.

«Через франшизу давались гарантии эксклюзивности на определенные территории покрытия. Если я начинаю выдавать «Еаптеку», то в определенном радиусе не будут открываться другие ПВЗ — для нас это было главным преимуществом», — пояснил он.

В «Еаптеке» о закрытии проекта не говорят, но подтверждают его оптимизацию. «Мы оптимизировали направление франшизных аптек и предложили нашим партнерам работать по более востребованному среди пользователей формату — партнерских пунктов самовывоза», — пояснили «ФВ» в пресс-службе компании.

В 2021 году в рамках повышения эффективности бизнес-процессов «Еаптека» увеличила сеть партнерских пунктов самовывоза с 1 тыс. до 6 тыс. С начала этого года их количество достигло почти 7 тыс., привели данные в компании.

Фото: t.me/formamag

Руслан Мавлиханов

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