В Госдуме поддержали законопроект о поставках плазмы крови для препаратов

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал в первом чтении законопроект о поставках плазмы крови для препаратов. Российские фармацевтические компании, которые используют ее для производства ЖНВЛП, перестанут зависеть от импортного сырья.

Комитет Госдумы по охране здоровья в ходе заседания рекомендовал депутатам поддержать в первом чтении законопроект о поставках плазмы крови для препаратов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующий законопроект на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму. Как писал «ФВ», поправки позволят направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом российские производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами.

Правила передачи донорской крови и ее компонентов производителям лекарств будут установлены отдельным нормативным актом правительства. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны. Исключение — для случаев, связанных с гуманитарной помощью, отметили в правительстве.

Также на прошлой неделе в России предложили создать программу импортозамещения препаратов. Ее деятельность планируют координировать Минобрнауки, Минздрав и Минпромторг.

Артем Косенок

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