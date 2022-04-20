«Инвитро» запустила продажу БАД под собственной торговой маркой

Компания «Инвитро» сообщила о запуске линейки биологически активных добавок под собственной торговой маркой, говорится в сообщении компании, поступившем в «ФВ». Продажи стартовали в марте в Московском регионе, к апрелю они были расширены на всю сеть. «В ближайшее время будем расширять географию данного продукта и планируем расширять ассортимент», — сообщил директор по продажам группы компаний «Инвитро» Филипп Сапронов.

На данный момент доступны шесть видов добавок, такие как витаминные комплексы, а также продукты с цинком, магнием и D3. Поставщиками выступают отечественные производители «Квадрат-С» и «Скальный».

Отмечается, что линейка БАД является продолжением проекта по развитию компанией собственной торговой марки.

Это первый случай, когда частная медицинская компания запускает собственную торговую марку, ранее это делали только аптеки и ритейлеры, отмечают «Ведомости».

Ранее аналитики AlphaRM подсчитали, что в 2021 году аптеки продали 480,4 млн упаковок БАД на 101 млрд руб. Это составило 6% от общей выручки аптек в прошлом году. Среди биологически активных добавок россияне предпочитали пребиотики и пробиотики, а также моновитамины.

Артем Косенок

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