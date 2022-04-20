Росздравнадзор связал возможный дефицит медицинских перчаток с уровнем организации закупок

В Росздравнадзоре заявили, что вопросы обеспечения медорганизаций перчатками в большей степени зависят от их руководства и от надлежащего уровня организации закупок. Запасов медизделий в стране хватает, заверили в службе.

В Росздравнадзоре заявили, что вопросы обеспечения медорганизаций перчатками в большей степени зависят от их руководства и от надлежащего уровня организации закупок, своевременности объявления закупочных процедур. Анализ ситуации на рынке показал, что в стране нет дефицита медицинских перчаток, заверили в пресс-службе Росздравнадзора. Их производство отечественными производителями и производителями стран, не вводивших в отношении России санкций, осуществляется в нормальном объеме.

«В Государственном реестре <…> имеется информация о 48 кодах видов медицинских перчаток, в том числе 98 наименований медицинских изделий отечественного производства и 244 наименования зарубежного производства, большая часть которых представлена производителями стран, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера», — отмечается в сообщении.

Все используемые медицинские перчатки делятся на две основные группы: хирургические (стерильные) и диагностические/смотровые (нестерильные). Внутри каждой из этих групп перчатки с разными кодами видов являются взаимозаменяемыми, подчеркнули в службе.

Росздравнадзор направил в территориальные органы «Методические рекомендации по использованию перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях». Постановлением Правительства РФ № 505 от 29.03.2022 увеличен размер получаемого аванса для компаний, участвующих в госзакупках, до 90%. Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что медицинские работники в ходе опроса пожаловались на дефицит расходных материалов. Так, по их мнению, наиболее остро стоит вопрос об экономии импортных перчаток: производство только 1% из ежегодно используемых 500 млн пар перчаток локализовано в России.

Артем Косенок

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