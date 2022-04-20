Питерская производственная площадка Сбербанка получила лицензию на фармдеятельность

Компания Сбербанка «Фарма Капитал» получила сертификат GMP, а также лицензию на фармдеятельность. Она планирует развивать контрактное производство.
ООО «Фарма Капитал», которое принадлежит Сбербанку через компании «СБК Актив» и «Нефтесервис», получило лицензию на фармацевтическую деятельность. Это следует из реестра Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
В марте компании выдали сертификат GMP, согласно информации на сайте Министерства промышленности и торговли.
Лицензию на производство препаратов «Фарма Капитал» имеет с конца прошлого года. Как сообщил «ФВ» источник, близкий к банку, на площадке компании планируется развивать контрактное производство. По его словам, на мощностях завода могут расположиться производства компаний из Индии и Ирана.
Изначально «Фарма Капитал» была создана для освоения Сбербанком долгов обанкротившейся «Росты». Задолженность компании перед банком превышала 4 млрд руб. Частично она была обеспечена залогом «Радуги Продакшн» в виде земельного участка в 2,3 га и здания на 18 тыс. кв.м. Банк пытался продать компанию, но покупателя не нашлось.
Маргарита Грошева
pharmvestnik