Питерская производственная площадка Сбербанка получила лицензию на фармдеятельность

ООО «Фарма Капитал», которое принадлежит Сбербанку через компании «СБК Актив» и «Нефтесервис», получило лицензию на фармацевтическую деятельность. Это следует из реестра Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

В марте компании выдали сертификат GMP, согласно информации на сайте Министерства промышленности и торговли.

Лицензию на производство препаратов «Фарма Капитал» имеет с конца прошлого года. Как сообщил «ФВ» источник, близкий к банку, на площадке компании планируется развивать контрактное производство. По его словам, на мощностях завода могут расположиться производства компаний из Индии и Ирана.

Изначально «Фарма Капитал» была создана для освоения Сбербанком долгов обанкротившейся «Росты». Задолженность компании перед банком превышала 4 млрд руб. Частично она была обеспечена залогом «Радуги Продакшн» в виде земельного участка в 2,3 га и здания на 18 тыс. кв.м. Банк пытался продать компанию, но покупателя не нашлось.

Маргарита Грошева

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