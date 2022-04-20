Штефан Эдер назначен главой глобальной компании STADA на всех европейских рынках

Штефан Эдер будет руководить глобальной компанией STADA на всех европейских рынках. Юридически в России сейчас все остается без изменений — Эдер продолжает занимать должность исполнительного вице-президента компании в России и СНГ.

Штефан Эдер, руководящий STADA в регионе Россия и СНГ, стал главой глобальной компании на всех европейских рынках. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе производителя.

«Благодаря впечатляющим результатам, которые были достигнуты Штефаном Эдером и командой под его руководством в России и СНГ, Штефан получил повышение в должности и стал главой глобальной компании STADA на всех европейских рынках», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что юридически сейчас в России все остается без изменений.

Эдер занял должность руководителя российской STADA в марте 2020 года. До этого он работал в компании Sandoz, где с 2017 года занимал должность гендиректора Hexal и руководителя региона Германия. Еще раньше, до середины 2017 года, Эдер занимал должность генерального директора Sandoz в Великобритании и Ирландии, а в 2010—2013 годах возглавлял бизнес-подразделение безрецептурных препаратов в России.

Фото: stada.ru

Маргарита Грошева

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