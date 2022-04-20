Польша отказалась от дальнейшего получения и оплаты вакцин от COVID-19

Польша отказалась от дальнейшего получения и оплаты дополнительных доз вакцины против COVID-19 в соответствии с контрактом на поставку с Европейским союзом, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. Об этом сообщает Reuters.

Польша, наряду с другими членами ЕС, получала вакцины против COVID-19 во время пандемии коронавируса в соответствии с контрактами на поставку, заключенными между Европейской комиссией и производителями вакцин, такими как BioNTech и Pfizer, Moderna.

Крупнейшим поставщиком в Польше является Pfizer. Тем не менее в стране наблюдалось более низкое потребление вакцины, чем в большинстве стран Европейского союза, и у нее остались избыточные запасы препаратов, часть которых она продала или передала другим странам.

«В конце прошлой недели мы воспользовались пунктом о форс-мажоре и проинформировали как Европейскую комиссию, так и основного производителя вакцины, что в данный момент мы отказываемся получать эти вакцины, а также отказываемся платить. Ситуация перерастет в юридический конфликт», – заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

По его словам, Польша не может напрямую расторгнуть контракт на поставку вакцин, поскольку сторонами контрактов являются Европейская комиссия и производители. Стоимость контракта на поставку вакцины в Польшу до конца 2023 года только с одним производителем составила более 6 млрд злотых ($1,40 млрд), из них более 2 млрд злотых пришлись на поставку в 2022 году.

Представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Керсмекер заявил на пресс-конференции 19 апреля, что государства – члены ЕС связаны договорными обязательствами, но понимают «трудное положение Польши».

gxpnews