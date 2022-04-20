ФАС согласовала цены на новые формы детской вакцины от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба России согласовала цены на новые формы детской вакцины от COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19. Так, новые упаковки „Спутник М” будут стоить 3 тыс. 2,40 руб. (пять доз), 6 тыс. 4,80 руб. (10 доз) и 12 тыс. 9,60 руб. (20 доз). При этом стоимость одной дозы, состоящей из двух компонентов, соответствует ранее зарегистрированной», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Официальное наименование вакцины – «Гам-Ковид-Вак-М». Уточняется, что вакцина включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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