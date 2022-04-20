Reuters: спрос на противовирусный препарат Paxlovid от Pfizer оказался неожиданно низким

Спрос на пероральное противовирусное средство от COVID-19 Paxlovid от компании Pfizer оказался неожиданно низким из-за сложных требований к кандидатам, сокращения количества тестов и потенциального взаимодействия препарата с другими лекарствами, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.

Росту спроса также помешало распространенное в обществе мнение, что штамм омикрон коронавируса не так опасен для здоровья, как другие. Ожидалось, что Paxlovid станет основным инструментом в борьбе с COVID-19, после того как в клинических испытаниях он снизил количество госпитализаций или смертей среди пациентов примерно на 90%. С Paxlovid конкурируют гораздо менее эффективный «Молнупиравир» от MSD (Merck&Co. в США и Канаде) и внутривенный «Ремдесивир» от Gilead Sciences.

Но даже на фоне недавнего роста числа заражений в мире предложение Paxlovid намного превышало спрос в США, Великобритании, Японии и Южной Корее, свидетельствуют данные министерств здравоохранения, а также опрошенные агентством врачи и фармацевты.

«Мы просто не фиксируем такого количества людей, приходящих на тестирование», – сказал доктор Тимоти Хендрикс, старший медицинский директор американской организации AdventHealth Centra Care, у которой более 40 пунктов неотложной помощи. Хендрикс отметил, что не прописывал Paxlovid уже несколько недель: пациенты с подходящими для назначения показаниями отказались от рецепта, потому что считают, что омикрон вызывает в основном легкую форму коронавируса.

Pfizer планирует произвести до 120 млн курсов Paxlovid в этом году и ожидает, что продажи по контрактам, подписанным до начала февраля, составят не менее $22 млрд. Соединенные Штаты, которые согласились приобрести в этом году до 20 млн таблеток, покупают курс препарата за $530. Pfizer заявила, что начала переговоры о продаже Paxlovid со 100 правительствами, и уже заключила соглашения с 26 странами.

gxpnews