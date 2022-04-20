Производство российского препарата «L-тироксин» запустили в Новосибирске

Российский фармацевтический производитель Renewal («ПФК Обновление») начал выпускать отечественный препарат для лечения щитовидной железы «L-тироксин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора новосибирской фармкомпании Владимира Гречкина.

«Сегодня, 19 апреля, в Renewal запустили производство препарата „L-тироксин Реневал”. Согласно производственным планам, а также срокам поставки от производителя через дистрибьюторов в аптеки, ожидаем появления препаратов в аптеках страны уже в первой половине мая», – сообщил Гречкин.

По его словам, мощности производства позволяют выйти на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок «L-тироксина» ежемесячно. Впоследствии, если это будет необходимо, компания готова выпускать до одного миллиона упаковок в месяц.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка ранее заявлял представителям СМИ, что мощностей фармкомпании достаточно, чтобы обеспечить потребность России в «L-тироксине» на 100%. Сейчас более 90% рынка занимают подобные препараты, которые были произведены за границей.

Министерство здравоохранения Российской Федерации 6 апреля сообщило, что зарегистрировало отечественный жизненно важный препарат «L-тироксин Реневал» (МНН левотироксин натрия) производства российской фармкомпании «ПФК Обновление» в двух дозировках: 50 мкг и 100 мкг.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял о фактах отсутствия в стране некоторых лекарств, в частности «Левотироксина», использующегося при заболеваниях щитовидной железы. Его продажи в первую неделю марта выросли в десять раз, а во вторую – в пять. Принимающие эти препараты пациенты закупали их впрок с большим запасом. За месяц в России продали в пять раз больше «L-тироксина» и «Эутирокса», чем год назад.

gxpnews