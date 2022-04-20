«НоваМедика» выводит на рынок инновационный препарат собственной разработки для лечения болезни Альцгеймера

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (инвестиционный проект Роснано) разработала и зарегистрировала инновационный комбинированный препарат, объединяющий молекулы донепезила и мемантина, которые являются основой терапии деменции при болезни Альцгеймера. Препарат зарегистрирован под названием МИОРЕОЛ®. Это первая подобная комбинация на российском рынке, а также в ЕАЭС и Европе.

МИОРЕОЛ® является собственной разработкой компании «НоваМедика». Препарат предназначен для лечения пациентов с умеренной и тяжелой формой деменции при болезни Альцгеймера. Его инновационность заключается в комбинации в одной лекарственной форме двух молекул, дополняющих действие друг друга. Это способствует повышению приверженности пациентов терапии и эффективности лечения такого сложного заболевания, как болезнь Альцгеймера. МИОРЕОЛ® выпускается в форме таблеток в четырех дозировках, что облегчает титрацию и ввод в терапию: препарат принимается поэтапно в нарастающих дозах.

МИОРЕОЛ® производится в России – на мощностях технологического центра «НоваМедика Иннотех» (100% дочернее предприятие «НоваМедики»), что обеспечивает возможность бесперебойных поставок и гибкого планирования производства в ответ на растущую потребность рынка. На аптечные полки МИОРЕОЛ® поступит во второй половине апреля 2022 года. Препарат будет отпускаться по рецепту.

Елена Литвинова, генеральный директор компании «НоваМедика»: «Создание актуальных для российского здравоохранения инновационных препаратов – важная часть стратегии „НоваМедики”, направленной на улучшение лекарственного обеспечения российских пациентов. Мы поступательно развиваем собственную R&D-программу, которая включает целый ряд продуктов на разных стадиях клинических исследований или регистрации. Наши разработки направлены на лечение заболеваний центральной нервной системы и включают такие показания, как нейропатическая боль, мигрень, когнитивные расстройства и нарушения сна, умеренные и тяжелые формы деменции и т. д.».

Захар Лейкин, медицинский директор компании «НоваМедика»: «Поскольку болезнь Альцгеймера является мультифакторным заболеванием, использование полимодальной, многокомпонентной терапии обеспечивает одновременное воздействие на несколько звеньев развития болезни. Практическая ценность этого подхода подтверждена многочисленными клиническими исследованиями, проводившимися за рубежом с мемантином и донепезилом. Своевременно инициированная комбинированная терапия деменции при болезни Альцгеймера демонстрирует убедительные результаты в замедлении прогрессии когнитивного дефицита, а оптимизация режима дозирования делает использование комбинированного препарата более простым и удобным для пациентов».

Ольга Шпичко, заместитель председателя совета директоров компании «НоваМедика», управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано»: «Мы гордимся тем, что решение об инвестициях Роснано в развитие российской фармацевтики привело к таким ярким достижениям, как формирование российской базы для фармацевтического НИОКР и создание современных отечественных лекарственных препаратов. Это надежная основа для выстраивания стратегии лекарственной безопасности нашей страны. Важно, что уже сегодня инновационные разработки становятся доступнее российским пациентам. В работе у „НоваМедики” еще целый ряд продуктов для терапии заболеваний центральной нервной системы. Мы верим в компанию и очень рады ее успехам».

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции: по данным ВОЗ, на нее приходится 60-70% всех случаев. Это нейродегенеративное заболевание относится к категории неизлечимых. В мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, и ежегодно выявляется почти 10 миллионов новых случаев заболевания. В Москве болезнью Альцгеймера страдает 4,5% населения в возрасте 60 лет и старше, причем 40% из них – выраженными тяжелыми формами.

gxpnews