В Белоруссии выпустили валидационную серию «Спутника Лайт»

Валидационную серию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» выпустили в Белоруссии. Ее отправили на контроль качества в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«Министр здравоохранения продемонстрировал президенту вакцину „Спутник Лайт” белорусского производства. 14 апреля была выпущена валидационная серия вакцины, а 15 апреля эта серия была отправлена на контроль качества в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи в Россию», – говорится в сообщении телеграм-канала министерства.

Согласно сообщению, глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал президенту республики Александру Лукашенко, что на предприятии «Белмедпрепараты» выполнили очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины «Спутник Лайт» против инфекции COVID-19 по полному циклу.

Как стало известно в феврале, в Витебской области начали строить комплекс для изготовления белорусской вакцины против коронавирусной инфекции по полному циклу. В 2023 году Белоруссия намерена получить и выпустить в гражданский оборот собственный препарат.

gxpnews