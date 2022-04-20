Кабмин расширит поддержку регионов в части закупок лекарств и медизделий

Правительство Российской Федерации расширит поддержку регионов в части закупок лекарств и медицинских изделий, которые граждане получают в медучреждениях бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Несмотря на изменение стоимости препаратов, медицинская помощь должна оставаться качественной и доступной людям в любых обстоятельствах. Это один из основных приоритетов работы правительства», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, которое состоялось 19 апреля.

Мишустин призвал контролировать ситуацию и корректировать размер индексации федеральной поддержки, направляемой в адрес территориальных фондов ОМС, добавили в пресс-службе.

Запасы лекарств в России для льготных категорий граждан сформированы более чем на 8-12 месяцев, заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Минздраву РФ разрешили утверждать сроки отгрузки лекарств.

gxpnews