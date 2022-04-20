Компания «Амедарт» запустила в Москве производство от ВИЧ и рака

При поддержке Фонда развития промышленности компания «Амедарт» (ОЭЗ «Технополис «Москва») запустила импортозамещающее производство лекарственных препаратов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции и онкологических заболеваний. На создание современного производства ФРП предоставил предприятию льготный заем в размере 100 млн рублей.

Компания намерена выпускать препараты для лечения ВИЧ в объеме до 10 млн упаковок в год и противоопухолевые средства до 1 млн упаковок в год. Также на заводе начали выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности, планируется запуск производства инсулинов. Всего в портфеле компании более 60 продуктов, все входят в перечень ЖНВЛП. Мощности производства позволят выпускать до 15 млн упаковок в год всей номенклатуры лекарственных препаратов компании.

Реализация проекта нацелена на импортозамещение и увеличение доли отечественных препаратов. В создание нового производства инвестировано более 1,5 млрд рублей.

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