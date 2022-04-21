Депутаты поддержали в первом чтении изменения в законодательство об офсетных контрактах

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который меняет требования к заключению офсетных контрактов. Изменения вносятся Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цель законопроекта — расширить для регионов возможность использования контрактов со встречными инвестиционными обязательствами.

Документ предполагает снижение требования к минимальному объему инвестиций для заключения контракта до 100 млн рублей. Сейчас заключить офсетный контракт возможно только от 1 млрд руб. Как указал Топилин, выступая на заседании Госдумы, практика показала, что 1 млрд. — слишком большой порог для инвестиций.

Документ также разрешает заключать межрегиональные офсеты — когда один поставщик заключает контракт сразу с несколькими регионами. Но порог инвестиций для таких контрактов будет выше — 400 млн руб.

К тому же контракты до 1 млрд руб. будут предусматривать ограничение объема закупок произведенного товара — 30% в календарном году. То есть по такому контракту в качестве единого поставщика будет возможно реализовать только 30% продукции, остальные 70% нужно будет реализовывать на конкурентном рынке. В случае заключения контракта с инвестицией более 1 млрд руб. такое ограничение применяться не будет.

Хотя снижение порога инвестиций может благоприятно отразиться на количестве офсетов в фармацевтической отрасли, ограничение годового объема поставки через механизм единственного поставщика в 30% может снизить привлекательность инструмента, несмотря на содержащиеся в законопроекте оговорки, считает советник адвокатского бюро «Трубор» Мария Борзова.

Как уточнил председателя Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, ко второму чтению законопроект планируют подготовить сразу после майских праздников.

Маргарита Грошева

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