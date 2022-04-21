В Госдуме указали на необходимость ставить четкие цели по выпуску препаратов из плазмы крови

Депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который позволит доставлять донорскую кровь напрямую фармпроизводителям. Это должно ускорить разработку и выпуск отечественных препаратов из плазмы крови. Однако Минздрав не назвал четких планов по производству таких препаратов.

Министерство здравоохранения должно ставить четкие цели и задачи относительно необходимого объема производства лекарственных препаратов на основе плазмы крови в России. Об этом заявил член Комитета Государтсвенной думы по охране здоровья Алексей Куринный, передает корремпндент «ФВ».

«Сегодня в Российской Федерации производятся только два препарата из плазмы крови. Из нескольких десятков, которые необходимы стране. Я не говорю, что все необходимо производить в России, но выделить критические препараты — это задача Минздрава», — сказал Куринный во время обсуждения законопроекта, который позволит доставлять донорскую крови напрямую фармпроизводителям.

Заместитель министра здравоохранения Александра Дронова, представляющая законопроект, не смогла ответить на вопрос Куринного о том, в какие сроки и какие конкретные препараты по данным министерства будут производиться на территории России после принятия законопроекта.

«По заявкам на лекарственные препараты по 14 высокозатраным нозологиям требуется изготовление более 100 препаратов из крови и ее компонентов. В данным момент требуется под эти препараты разработать технологии производства, далее мы сможем говорить о конкретных количествах, периодах, срока, в которые эти препараты могут быть произведены», — ответил Дронова.

Авторы законопроекта считают, что возможность доставки крови напрямую фармпредприятиям позволит им быстрее получать нужные компоненты, нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами. Законопроект был одобрен депутатами в первом чтении.

Правила передачи донорской крови и ее компонентов производителям лекарств отдельно будет устанавливать правительство. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны. Исключение — для случаев, связанных с гуманитарной помощью.

Соответствующий законопроект на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму. Как писал «ФВ», поправки позволят направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом российские производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами. Накануне Комитет Госдумы по охране здоровья в ходе заседания рекомендовал депутатам поддержать в первом чтении законопроект.

Маргарита Грошева

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