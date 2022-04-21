Госдума одобрила законопроект об упрощенной регистрации лекарств для животных

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенной регистрации лекарств для животных. Поправки предполагают, что препараты, используемые для людей, смогут применять и в ветеринарии.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об упрощенной регистрации лекарств для животных. Изменения предлагаются внести в ст.17 и 26 ФЗ «Об обращении лекарственных средств», сообщили в нижней палате парламента. Упрощенную процедуру госрегистрации лекарств для ветеринарии предлагается установить для тех видов препаратов, которые прошли необходимые исследования, а также зарегистрированы в России в качестве лекарственных средств для медицинского применения.

«Реестр лекарственных средств для ветеринарного применения содержит всего около 2 тыс. позиций, а реестр для медицинского применения содержит более 18 тыс. наименований. В реестре лекарственных средств для ветеринарного применения, как правило, содержатся препараты для лечения болезней животных, которые могут быть общими для животных и человека (противопаразитарные, профилактические и т.п.). В то же время животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, и процесс их лечения сопоставим», — говорится в пояснительной записке.

В документе уточняется, что более 50% семей в России имеют домашних питомцев. В стране насчитывается около 65 млн. кошек и собак, и это число с каждым годом растет. Ветеринарные клиники и врачи остро нуждаются в использовании лекарственных препаратов, так как они часто эффективнее, а иногда не имеют аналогов, включенных в ветеринарный реестр, подчеркивается в записке.

Как ранее писал «ФВ», с инициативой ввести упрощенную процедуру госрегистрации лекарств для животных в августе прошлого года выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. В октябре он внес поправку на рассмотрение профильного Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Артем Косенок

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