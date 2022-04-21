Центр лекобеспечения закупит лекарства по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл
|206 040,00
|25 791,24
|5 314 027 089,60
|06.05.2022
|2
|Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|172 379 000,00
|12,39
|2 135 775 810,00
|06.05.2022
|3
|Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|29 563 000,00
|12,52
|370 128 760,00
|06.05.2022
|4
|Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл
|1 782 700,00
|647,10
|1 153 585 170,00
|06.05.2022
|5.
|Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл
|38 315,00
|3 559,82
|136 394 503,30
|27.04.2022
|6.
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл
|5 503,40
|263 842,70
|1 452 031 915,18
|06.05.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik