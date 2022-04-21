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Центр лекобеспечения закупит лекарства по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл 206 040,00 25 791,24 5 314 027 089,60 06.05.2022
2 Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 172 379 000,00 12,39 2 135 775 810,00 06.05.2022
3 Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 29 563 000,00 12,52 370 128 760,00 06.05.2022
4 Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл 1 782 700,00 647,10 1 153 585 170,00 06.05.2022
5. Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл 38 315,00 3 559,82 136 394 503,30 27.04.2022
6. Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл 5 503,40 263 842,70 1 452 031 915,18 06.05.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

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21 апреля, 2022 | Просмотров: 76