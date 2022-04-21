Почти треть врачей отметили сокращение визитов медицинских представителей

С существенным сокращением либо прекращением визитов медицинских представителей отдельных компаний-производителей лекарственных препаратов в марте-апреле столкнулась почти треть опрошенных врачей в России. В несколько меньшей степени врачи говорят об отмене информационных мероприятий.

Почти треть врачей (29%) отметили существенное сокращение либо прекращение личных визитов отдельными компаниями — производителями лекарственных препаратов за последний месяц. При этом в целом визитами было охвачено 95% врачей. Таковы данные опроса врачей, проведенного компанией Ipsos в России, которые имеются в распоряжении «ФВ».

Помимо визитной активности некоторое сокращение коснулось и вебинаров, а также традиционных и онлайн-конференций — с отменами мероприятий столкнулись 14% опрошенных.

Несмотря на сокращение активности рядом игроков из числа международных компаний, визиты медицинских представителей остаются доминирующим элементом продвижения лекарственных препаратов. В апреле 63% врачей отметили, что на фоне возросшей коммуникационной нагрузки этот канал является для них наиболее удобным. При этом оценки коммуникаций с медпредами в мобильных мессенджерах и по электронной почте достаточно близки — 31% респондентов отметили каждый из этих каналов. Удаленные визиты в качестве наиболее удобных отметили только 16%.

Компания Ipsos предоставила данные опроса, проведенного в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. В исследовании приняли участие 237 врачей в крупных городах России в апреле 2022 года.

Шамиль Ахметзянов

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