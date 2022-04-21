Минздрав одобрил первый в своем классе препарат для снижения холестерина инклизиран

Минздрав зарегистрировал гиполипидемический препарат «Сибрава» (инклизиран) от компании Novartis. Это первое в своем классе лекарство для снижения уровня холестерина у пациентов из групп высокого риска. Средство в виде раствора для подкожного введения разработано с использованием технологии миРНК. Ранее препарат был одобрен FDA.

Минздрав России одобрил первый в своем классе препарат инклизиран с торговым наименованием «Сибрава». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство разработано компанией Novartis с использованием технологии миРНК. Препарат предназначен для снижения уровня холестерина и одобрен FDA.

По данным реестра, препарат выпускается в виде раствора для подкожного введения (в шприце). Инструкция к применению препарата на сайте Минздрава на момент регистрации не опубликована.

Ранее «ФВ» писал что в конце 2021 года Novartis получила разрешение на исследование III фазы препарата инклизиран.

Тогда же FDA одобрило применение препарата инклизиран под торговым наименованием Leqvio в США. Лекарство разрешено для дополнительного снижения уровня холестерина липопротеидов низкой плотности у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией или атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Инклизиран вводится два раза в год.

Препарат разработан с применением технологии малой интерферирующей РНК, или миРНК. Инклизиран ограничивает выработку белка PCSK9, который может повышать уровень холестерина ЛПНП.

Компания Novartis получила в России три разрешения на клинические исследования инклизирана, два из которых пока не завершены.

Вероника Догузова

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