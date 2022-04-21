Johnson & Johnson отказалась от прогноза продаж вакцины от COVID-19

Топ-менеджеры Johnson & Johnson заявили о неопределенности в отношении продолжительности пандемии и проблемах со спросом антиковидных вакцин. После снижения продаж вакцины от COVID-19 в первом квартале компания больше не будет включать ее в годовой прогноз.

Johnson & Johnson после подведения итогов первого квартала решила больше не включать в свои прогнозы доходов вакцину от COVID-19. Препарат показал финансовые результаты вдвое ниже прогноза аналитиков. Продажи вакцины за I квартал составили 457 млн долл., тогда как эксперты ожидали выручку в 785 млн долл., пишет Bloomberg. В январе, когда компания сообщила, что продажи вакцины в 2021 году достигли 2,4 млрд долл., она прогнозировала, что продажи в 2022 году составят 3—3,5 млрд долл., отмечает Fierce Pharma.

«Поскольку рыночный спрос на все вакцины против COVID-19 в настоящее время сталкивается с проблемами из-за глобального избытка предложения и неопределенности в отношении вакцин на развивающихся рынках, мы приняли решение приостановить прогноз продаж нашей вакцины», — сказал финансовый директор J&J Джозеф Волк на пресс-конференции.

«Существует значительная неопределенность в отношении продолжительности и предполагаемого воздействия пандемии COVID-19, а также других изменений на рынке», — заявила директор J&J по связям с инвесторами Джессика Мур.

Общий прогноз выручки по итогам этого года теперь составляет 94,8—95,8 млрд долл. Ранее компания ожидала закрыть год с показателем 95,9—96,9 млрд долл.

В целом I квартал показал рост общего объема продаж на 5%, до 23,4 млрд долл., а операционный рост на 7,7%, что «демонстрирует высокие показатели предприятия, несмотря на макроэкономические препятствия».

Вакцина от коронавируса J&J была разрешена для экстренного применения в более чем 120 странах, в том числе Соединенных Штатах, ЕС и Великобритании.

Вакцина компании столкнулась с рядом проблем безопасности. Американским и европейским регуляторам пришлось указать на этикетке препарата предупреждение о возможном риске возникновения синдрома Гийена—Барре после прививки.

Кроме того, как пишет Fierce Pharma, вакцина не нашла свою нишу, несмотря на рекламу об удобстве однократной инъекции в отличие от двухдозовых препаратов от Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Ринат Васбеев

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