Комиссия Минздрава рассмотрит новые заявки на включение в перечень ЖНВЛП

Комиссия Министерства здравоохранения по формированию лекарственных перечней в ближайшее время проведет очередное заседание. На нем предстоит рассмотреть новые заявки на пополнение списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На сайте Минздрава РФ опубликовали анонс мероприятия.

Заседание комиссии состоится через неделю, 27 апреля. Предварительно планируется обсудить возможность включить в перечень ЖНВЛП следующие позиции:

– «Пропранолол», раствор для приема внутрь. Бета-адреноблокатор.

– «Инотузумаб озогамицин», лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий. Противоопухолевый препарат.

– «Трабектедин», лиофилизат для приготовления раствора для инфузий. Противоопухолевый препарат.

– «Даролутамид», таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Противоопухолевый гормональный препарат.

– «Фампридин», таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой. Препарат для лечения заболеваний нервной системы.

Комиссия также проголосует за возможность исключить из списка ЖНВЛП лекарственную форму «раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения» препарата «Мельдоний».

gxpnews