Инвестиции в создание кировской ОЭЗ «Биополис» составят 8 млрд рублей

Инвестиции в проект создания в Кировской области особой экономической зоны в сфере биофармацевтики и иммунобиологии «Биополис» составят 8 млрд руб., проект рассчитывает на поддержку на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе правительства региона. Перспективы ОЭЗ обсуждались в ходе деловой поездки полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова в Кировскую область, где полпред побывал на промышленной площадке биомедицинского комплекса «Нанолек».

«Биокомплекс „Нанолек” – ядро созданного в нашем регионе биофармацевтического кластера. На его основе мы планируем создать особую экономическую зону в сфере биофармацевтики и иммунобиологии. „Биополис” станет своеобразным научно-образовательным центром, в создание проекта планируется вложить порядка 8 млрд руб.», – сообщил Игорю Комарову губернатор Игорь Васильев.

Глава Кировской области рассказал приволжскому полпреду, что проект включает в себя строительство кампуса для студентов и создание филиала научного центра им. Чумакова. Помимо транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры промплощадки, средства будут направлены на формирование в ОЭЗ комфортной городской среды с детским садом и жилым комплексом.

«Идея, действительно, очень перспективная и может стать эффективным драйвером развития региона. Необходимо подготовить структуру реализации проекта с учетом экономической ситуации. Со своей стороны мы готовы поддержать проект создания „Биополиса” на территории Кировской области на федеральном уровне», – цитирует Игоря Комарова пресс-служба правительства.

Полпред и глава региона побывали в цехах производства твердых лекарственных форм и упаковки «Нанолека», осмотрели линию производства вакцины от коронавируса «КовиВак», оценили новую биохимическую лабораторию.

gxpnews