«Амедарт» запустила производство отечественных препаратов на базе ОЭЗ «Технополис Москва»

К концу 2022 года «Амедарт» планирует довести перечень производимых препаратов до 60 наименований.
Среди лекарств от ВИЧ, выпуск которых начала фармкомпания, – абакавир, валганцикловир, ритонавир и ламивудин. В линейке лекарств от сахарного диабета – человеческий генно-инженерный инсулин изофан, в ассортименте препаратов для терапии онкозаболеваний – нилотиниб, гефитиниб и дазатиниб.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, возведенные мощности «Амедарта» позволяют ежегодно производить до 10 млн упаковок антиретровирусных препаратов для терапии ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств. На создание производственной площадки на территории ОЭЗ «Технополис Москва» ушло более 600 млн рублей, из них 100 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Амедарт» зарегистрировано в Москве в 2009 году. Организация специализируется на производстве препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Она на 51% принадлежит Алексею Игнатьеву, на 49% – Алексею Колокольцеву. В 2021 году выручка фармкомпании «Амедарт» составила 202,9 млн рублей, чистая прибыль – 67,2 млн рублей.
Фото: meschanskayasloboda.moscow