«Амедарт» запустила производство отечественных препаратов на базе ОЭЗ «Технополис Москва»

Российская фармкомпания «Амедарт» запустила за 600 млн рублей производство препаратов из перечня ЖНВЛП от онкозаболеваний, сахарного диабета, ВИЧ, а также антибиотиков и иммунодепрессантов. Всего организация получила разрешение на производство 21 препарата, призванного заменить на российском рынке часть импортных лекарств. Российская фармкомпания «Амедарт» запустила за 600 млн рублей производство препаратов из перечня ЖНВЛП от онкозаболеваний, сахарного диабета, ВИЧ, а также антибиотиков и иммунодепрессантов. Всего организация получила разрешение на производство 21 препарата, призванного заменить на российском рынке часть импортных лекарств.

К концу 2022 года «Амедарт» планирует довести перечень производимых препаратов до 60 наименований.

Среди лекарств от ВИЧ, выпуск которых начала фармкомпания, – абакавир, валганцикловир, ритонавир и ламивудин. В линейке лекарств от сахарного диабета – человеческий генно-инженерный инсулин изофан, в ассортименте препаратов для терапии онкозаболеваний – нилотиниб, гефитиниб и дазатиниб.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, возведенные мощности «Амедарта» позволяют ежегодно производить до 10 млн упаковок антиретровирусных препаратов для терапии ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств. На создание производственной площадки на территории ОЭЗ «Технополис Москва» ушло более 600 млн рублей, из них 100 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Амедарт» зарегистрировано в Москве в 2009 году. Организация специализируется на производстве препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Она на 51% принадлежит Алексею Игнатьеву, на 49% – Алексею Колокольцеву. В 2021 году выручка фармкомпании «Амедарт» составила 202,9 млн рублей, чистая прибыль – 67,2 млн рублей.

Фото: meschanskayasloboda.moscow

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