Более 90% опрошенных ветклиник сообщили о дефиците препаратов

Более 90% российских ветеринарных клиник столкнулись с дефицитом препаратов. Об этом говорят результаты опроса ветеринарного подразделения «Инвитро» — компании VetUnion. Больше всего не хватает вакцин и препаратов для общей анестезии.

Подавляющее большинство (93%) представителей ветеринарных клиник России столкнулись с дефицитом препаратов. Об этом говорят результаты опроса ветеринарного подразделения «Инвитро» — компании VetUnion. В исследовании приняли участие более 100 российских ветклиник, релиз есть в распоряжении «ФВ».

Как показал опрос, больше всего в ветеринарии не хватает вакцин и препаратов для общей анестезии. В обоих случаях о дефектуре сообщили по 80% респондентов. Каждый второй опрошенный (50%) заявил, что не хватает антибиотиков. Также дефицит есть на противопаразитарные препараты и нестероидные противовоспалительные средства (оба варианта по 20%).

Сейчас наблюдается дефицит вакцин для собак и кошек импортного производства. Возможно, он спровоцирован высоким спросом на них в марте со стороны ветклиник, заводчиков и владельцев, которые запасались ими впрок до роста цен, отмечают в компании. В большей степени это относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации животных.

Географически больше всего дефицит препаратов ощутили клиники Центрального и Южного федеральных округов (33,9% и 29,4% соответственно). Следом за ними идут Уральский (13,8%), Северо-Западный (9,2%) и Приволжский (7,3%) федеральные округа.

В начале апреля ветклиники сообщили, что столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии. Речь шла о «Золетиле» французской фирмы Virbac и «Телазоле» американской компании Zoetis. В Россельхознадзоре тогда заверили, что их поставки продолжаются, а иностранные производители ветпрепаратов и вакцин не заявляли о своем уходе из России.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенной регистрации лекарств для животных. Поправки предполагают, что препараты, используемые для людей, смогут применять и в ветеринарии. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Артем Косенок

pharmvestnik