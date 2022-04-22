«Фармленд» приобретет еще десяток аптек в Москве

Московский дивизион аптечной сети «Фармленд» Олега Мурова и Адели Кальметьевой пополнится точками сети «Экономъ» Саидмурода Якубова и Михаила Даценко. Сделка запущена, но не закрыта. В настоящее время ее проведение приостановлено. Московский дивизион аптечной сети «Фармленд» Олега Мурова и Адели Кальметьевой пополнится точками сети «Экономъ» Саидмурода Якубова и Михаила Даценко. Сделка запущена, но не закрыта. В настоящее время ее проведение приостановлено.

Права на 17 аптек столичной сети «Экономъ» перешли к компании «Мамила», бенефициаром которой с января 2022 года выступает Аделя Кальметьева, рассказал Vademecum близкий к сделке источник.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Мамила» прежде входило в другой московский розничный конгломерат – сеть «Витафарм» Ильи Русакова.

По словам собеседника Vademecum, бизнес «Витафарм» в Москве «Фармленд» контролирует с конца 2021 года, еще три аптеки сети в Подмосковье вошли в «Фармленд» в феврале 2022 года.

В офисе «Фармленд» сообщили, что в настоящее время сделка поставлена на паузу. Аптеки сети «Экономъ» не перебрендированы.

Экспансия «Фармленда» на рынок Московского региона стартовала в июле 2021 года с покупки ООО «Аптека Экономия 1», управлявшего 20-ю точками под вывеской «Клик Аптека» в Москве и Московской области, у Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе. В минувший понедельник они объявили о перезапуске «Клик Аптеки».

В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2021 года «Фармленд» занял шестую строчку с выручкой 19,89 млрд рублей, «Экономъ» – 78-ю позицию с выручкой 796 млн рублей, «Витафарм» занял 52-е место с выручкой 1,38 млрд рублей.

Фото: top10a.ru

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