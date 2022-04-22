Локализованные в Дубне ускорители Varian получили статус отечественных

Фабрика радиотерапевтической техники (Фабрика РТТ, входит в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика) получила сертификат СТ-1, подтверждающий выполнение норм локализации, на линейку ускорителей для лучевой терапии Varian Halcyon, собираемых в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». Теперь поставщики этих аппаратов смогут воспользоваться преференциями на рынке госзаказа, так как ускорители получат статус российской продукции. Фабрика радиотерапевтической техники (Фабрика РТТ, входит в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика) получила сертификат СТ-1, подтверждающий выполнение норм локализации, на линейку ускорителей для лучевой терапии Varian Halcyon, собираемых в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». Теперь поставщики этих аппаратов смогут воспользоваться преференциями на рынке госзаказа, так как ускорители получат статус российской продукции.

Сертификат происхождения товара СТ-1 на аппарат дистанционной лучевой терапии Halcyon для стандартной модификации и модели Elite был выдан Торгово-промышленной палатой Московской области 20 апреля 2022 года.

По словам гендиректора Фабрики РТТ Андрея Попова, получение сертификата СТ-1 позволит существенно снизить стоимость продукции по сравнению с импортными аналогами. Линейный ускоритель Halcyon один из последних представленных мейджором аппаратов: Varian представила модель в 2017 году, а в 2021 было освоено производство всей линейки продукта на предприятии в Дубне, отмечает гендиректор Фабрики РТТ.

Ключевые преимущества линейного ускорителя – пропускная способность свыше ста пациентов в день, минимальные требования к усилению радиационной защиты помещения, которые позволяют установить аппарат в каньоне, спроектированном под аппараты гамма-терапии. Аппарат позволяет проводить лучевую терапию пациентам с новообразованиями головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, центральной и периферической нервной системы, злокачественными заболеваниями лимфоидной системы как для радикального лечения, так и для паллиативной помощи.

Проект локализации линейных ускорителей Varian «Фабрика радиотерапевтической техники» в ОЭЗ «Дубна в 2016 году инициировал соучредитель «ПЭТ‑Технолоджи» Алексей Царьков. Предполагалось, что организация производства потребует 900 млн рублей инвестиций, а завод будет запущен в 2018 году. Позднее Царьков вышел из проекта, а его долю через ООО «Р‑Фарм венчурс» выкупил Алексей Репик.

Весной 2019 года Фабрика РТТ верифицировала удостоверения на Clinac и Unique в Росздравнадзоре и начала сборку линейных ускорителей. Производственная мощность предприятия составляет до 75 линейных ускорителей в год. Первые поставки локализованных ускорителей начались в феврале 2020 года – ускоритель Varian Unique российской сборки был отгружен в Ярославскую областную клиническую онкологическую больницу.

О планах по локализации Halcyon стало известно летом 2019 года. «У Varian есть новейший продукт, который на порядок отличается от всех имеющихся на рынке, – Halcyon. Он в линейке компании самый современный, быстрый и простой в использовании. Ведь важно, чтобы на оборудовании было легко работать, чтобы можно было увеличить пропускную способность. Halcyon отвечает этим запросам, мы надеемся, что в следующем году он тоже будет российским и начнет производиться у нас», – рассказывал Алексей Репик Vademecum в июле 2019 года.

В сентябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации новой версии аппаратов мейджора Halcyon. Документ предполагал сборку 200 линейных ускорителей и был рассчитан на пять лет. Осенью 2021 года Фабрика РТТ локализовала производство и получила регудостоверение Росздравнадзора на сборку ускорителей на базе предприятия в ОЭЗ «Дубна».

С конца 2021 года Фабрика РТТ поставила более десяти аппаратов Halcyon российской сборки по федпрограмме «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фабрика РТТ» на 95% принадлежит «Р-Фарм Венчурс» Алексея Репика, еще 5% владеет Андрей Попов. В 2021 году предприятие выручило 2,977 млрд рублей, чистая прибыль составила 158 млн рублей. В 2020 году компания заняла 4-ю строчку в ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий по версии Аналитического центра Vademecum с объемом поставок 4,33 млрд рублей.

Подробнее о рынке госзаказа линейных ускорителей и перспективах поставок по нацпроекту – в исследовании Vademecum и интервью с гендиректором Фабрики РТТ Андреем Поповым.

Фото: vrcmalvern.com

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