Moderna подаст в FDA заявку на применение вакцины от COVID-19 у детей с шести месяцев

Компания Moderna до конца апреля планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование (EUA) своей вакцины против COVID-19 среди детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Во время исследований вакцины Moderna среди детей ученые испытывали препарат на штамме омикрон, и производитель лекарств сказал, что две дозы были эффективны примерно на 38% для предотвращения инфекций у детей от двух до пяти лет и на 44% – для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.

На прошлой неделе Pfizer и BioNTech заявили, что третья доза вакцины против COVID-19 обеспечила значительную защиту от варианта омикрон у здоровых детей в возрасте от пяти до 11 лет. Ранее в этом году FDA разрешило введение бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет и детей в возрасте от пяти до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

gxpnews