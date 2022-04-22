ЦРПТ и «Конфарм» намерены сотрудничать по маркировке товаров

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки товаров, заключил соглашение с сообществом аптечных сотрудников «Конфарм» о развитии системы маркировки товаров, передает ТАСС. Основным направлением сотрудничества сторон станет маркировка биологически активных добавок к пище, антисептиков, медицинских изделий, а также других товаров.

«Соглашение позволит усилить взаимодействие с отраслью, получать оперативно обратную связь от производителей и аптечных сетей по реализации проекта “Честный знак”. Оператором уже создан обучающий центр и разработано бесплатное программное решение для малых предприятий, работающих с лекарственными препаратами “Фарма.Просто”», — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Стороны намерены обмениваться информацией, проводить совместные консультации и мероприятия по разъяснению вопросов о работе «Честного знака». В настоящее время, как утверждают в ЦРПТ, в условиях ажиотажного спроса на лекарства маркировка стала одним из важных инструментов государства по мониторингу и контролю жизненно необходимых лекарственных препаратов, а взаимодействие с аптечным сообществом позволит улучшить работу в этом направлении.

«Маркировка облегчает жизнь провизорам и фармацевтам в части выписывания рецептов врачами, контроль оборота рецептурных лекарств. Информация о движении товара внутри аптек помогает сформировать товарные запасы. Соглашение с ЦРПТ демонстрирует нашу готовность поддерживать усилия государства по борьбе с контрафактом и оказывать помощь аптечному сегменту в реализации программы маркировки», — добавили в пресс-службе «Конфарм».

gxpnews