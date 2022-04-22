Фармкомпания «Вертекс» объявила о расширении продуктового портфеля

С 2021 года в портфеле фармацевтической компании «Вертекс» появилось 46 новых позиций продукции, из них 36 приходится на лекарства. Количество позиций в ассортименте производителя на апрель 2022 года превысило 350 наименований, из них насчитывается свыше 260 позиций лекарств для применения в почти 20 сферах. Остальные продукты – это косметические средства и БАД собственных брендов.

К новинкам текущего года относятся до 30 позиций, из них почти половина уже выведена на рынок. Среди них новые для компании продукты, а также фасовки и дозировки имеющихся лекарств, сообщили в пресс-службе «Вертекс».

Ключевые лончи этого года – оригинальный комбинированный препарат «Экзилак®» и бренд активной косметики Le Santi® для сухой и атопичной кожи. Среди новинок также дженерики под международными непатентованными наименованиями (МНН) и брендированные лекарства для применения в кардиологии, неврологии и дерматологии. Запланировано пополнение стоматологической серии.

Продажи безрецептурного противогрибкового лака «Экзилак®» стартовали с января. По данным Госреестра лекарственных средств, это единственный лекарственный лак для ногтей с комбинацией «Тербинафина» и «Эконазола». Компания, таким образом, расширила до шести видов портфель препаратов, которые не имеют аналогов, и усилила статус производителя инновационных лекарств для применения в разных сферах. Это гинекология, дерматология, оториноларингология («Фринозол®»), кардиология, устранение симптомов ОРВИ и гриппа («Дуоколд®» – шесть позиций в разных фасовках и с двумя вкусами), лечение грибковых поражений ногтей («Экзилак®»). В общей сложности 17 позиций лекарств.

«Сейчас в России аналоги иностранных лекарств вновь смещают фокус на себя. Однако стратегические приоритеты компании сосредоточены на инновациях, поэтому параллельно „Вертекс” приобрел компетенции в создании продуктов с оригинальными комбинациями. Возможно, мы временно сбавим темп развития, но не само развитие», – заявил гендиректор фармкомпании Георгий Побелянский.

В марте текущего года «Вертекс» представил рынку новую серию для сухой, чувствительной и атопичной кожи Le Santi®. Это седьмой по счету бренд компании с линейкой косметических средств. В ней семь позиций шести продуктов – два вида кремов в тубах разного объема, крем-гель, мусс, спрей, шампунь. Биотический комплекс в составе средств направлен на нормализацию микробиома кожи и восстановление ее защитных функций.

«Вертекс» и дальше планирует развивать портфель: на стадиях разработки и регистрации около 100 продуктов, из них 20 оригинальных комбинированных лекарств, порядка 65 дженериков и восемь косметических средств. Приоритетные терапевтические направления – кардиология, неврология, гинекология, дерматология, гастроэнтерология, терапия, отоларингология и стоматология.

«Вертекс» ранее сообщил о расширении производства и лабораторий в фармкомплексе.

gxpnews