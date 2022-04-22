FDA предупредило о скрытых ингредиентах лекарств в некоторых пищевых добавках

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) попросило граждан не покупать и не использовать определенные пищевые добавки, продаваемые с вариациями названий «Артри» или «Ортига», поскольку они могут содержать некоторые потенциально вредные ингредиенты, которые не упоминаются на их этикетках.

Как сообщило FDA, лабораторные анализы показали, что некоторые добавки содержат «Дексаметазон», кортикостероиды, противовоспалительный препарат «Диклофенак натрия» и «Метокарбамол», который является миорелаксантом, пишет Reuters.

FDA заявило, что обнаружило скрытые лекарственные ингредиенты в продуктах для лечения артрита, мышечной боли и других состояний Artri Ajo King, Artri King, Ortiga Mas Ajo Rey и Ortiga Mas Ajo Rey Extra Forte. По данным агентства, они продаются онлайн и в некоторых розничных магазинах.

FDA в январе впервые выпустило предупреждение об Artri Ajo King, попросив потребителей не покупать продукт, продаваемый на различных веб-сайтах, включая Amazon.com.

Управление заявило, что с момента предупреждения оно получило сообщения о побочных эффектах, включая токсичность для печени и смерть, связанные с использованием продуктов Artri King. Продукты Artri King выпускает производитель пищевых добавок NaturaMex.

«Дексаметазон» может вызвать серьезные побочные эффекты, включая инфекции и повышенный уровень сахара, в то время как «Диклофенак натрия» может привести к сердечному приступу, инсульту или повреждению желудочно-кишечного тракта, предупредило FDA. По информации управления, «Метокарбамол» может вызывать головокружение и низкое кровяное давление.

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