Глава комиссии ЕР по здравоохранению заявил о годовом запасе лекарств в России

По словам главы комиссии «Единой России» по здравоохранению Дениса Проценко, у России есть годовой запас лекарственных препаратов и расходных материалов.

«Ситуация требует контроля, но она совершенно стабильная. Министерство здравоохранения подтверждает, что на сегодняшний день у нас есть 12-месячный запас лекарственных препаратов и расходных материалов», – цитирует Проценко пресс-служба партии.

Кроме того, он сообщил, что на площадке комиссии ЕР по здравоохранению создадут рабочие группы по лекарственному обеспечению, клиническому питанию и поддержке производителей отечественной медицинской техники. В них включат экспертов, представителей производств, а также исполнительной и законодательной власти. Площадка уникальна, так как вопросы импортозамещения лекарств обсуждают представители пациентского сообщества, зарубежных и российских производителей, Минздрава РФ и других ведомств.

Как подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко, всех пациентов, получающих лекарства по льготным рецептам, своевременно обеспечат ими. В целом вопрос снабжения регионов препаратами за счет средств бюджета на ближайшие несколько месяцев закрыт, уточнил первый замминистра.

«У нас значительно упрощена закупка медицинской продукции, медицинского оборудования и лекарств, регионы активно этим пользуются. На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям. Наша нормативная база меняется в позитивную сторону разумного упрощения законодательных требований. Тем не менее у производителей медицинской техники, фармпроизводителей, представителей власти и регионов есть предложения о дальнейшем совершенствовании, и мы, конечно, открыты к диалогу», – сообщил Фисенко.

Запасы лекарств в России для льготных категорий граждан сформированы более чем на 8-12 месяцев, заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

gxpnews