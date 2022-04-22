Три российских вуза вошли в международный рейтинг лучших мировых университетов по фармакологии

В Международный рейтинг лучших мировых университетов британской компании Quacquarelli Symonds вошли три российских вуза. Они получили высокие показатели по предмету «Фармация и Фармакология». До этого из российских университетов в рейтинг включали только МГУ.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и Казанский федеральный университет вошли в ежегодный институциональный рейтинг лучших университетов мира QS британской компании Quacquarelli Symonds по предмету «Фармация и Фармакология».

МГУ расположился на 94-й строчке рейтинга, Институт им. Сеченова на 220-м месте, а Казанский университет занял 266 позицию рейтинга. Всего в рейтинг вошли 362 университета со всего мира.

Начиная с 2021 года из российских вузов в рейтинг QS включали только МГУ.

«Это первое появление нашего вуза в рейтинге QS по предмету «Фармация и Фармакология». Высокая позиция может быть связана с высокой публикационной активностью наших ученых, сотрудничеством с другими вузами и проведенной масштабной научной работой», — прокомментировал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

При составлении рейтинга QS учитываются шесть индикаторов: авторитетность в академической среде, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и числа студентов, цитируемость научных публикаций, доля иностранных преподавателей и студентов, уточнили в Сеченовском университете.

Маргарита Грошева

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