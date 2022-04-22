Грузовики с ветпрепаратами и СИЗ не будут проходить весогабаритный контроль

Правительство до 1 сентября приостановило весогабаритный контроль на границе для перевозчиков товаров первой необходимости. В их число входят ветеринарные препараты, медицинские маски, а также антисептические средства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 702 от 19.04.2022, согласно которому вводятся послабления для перевозчиков товаров первой необходимости. До 1 сентября 2022 года приостанавливается весогабаритный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Согласно перечню, к таким товарам относятся в том числе ветеринарные корма и препараты, медицинские маски, антисептические средства, а также гигиенические средства и мыломоющие средства.

Такая мера позволит сократить время доставки важных грузов в Россию и обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах, говорится в сообщении.

Право устанавливать контроль за международными автомобильными перевозками в пунктах пропуска появилось у правительства в середине апреля, когда был принят соответствующий закон. Это решение — часть комплекса мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, подчеркнули в правительстве.

В конце марта правительство легализовало так называемый параллельный импорт. Документом разрешается ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей. Перечень продукции для него составит Минпромторг. СМИ писали, что в предварительный список попала вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции.

Также 26 марта президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правила ввоза иностранных препаратов, попавших в дефектуру из-за сложившейся экономической ситуации. Теперь такие препараты можно ввозить в страну в неруссифицированной вторичной упаковке со стикером на русском языке.

Артем Косенок

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