Минпромторг спрогнозировал рост производства российских контактных линз

В Минпромторге спрогнозировали рост производства контактных линз. В 2021 году по сравнению с 2020 годом их производство выросло на 60%. В ведомстве также сообщили о росте цен на импортную продукцию, но в министерстве рассчитывают, что отечественные производители «увеличат обороты».

В Минпромторге спрогнозировали рост производства контактных линз. В 2021 году по сравнению с 2020 годом их производство выросло на 60%. Об этом сообщил в эфире «Народного вопроса» от Общероссийского народного фронта заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, цены резко выросли на импортную продукцию, так как усложнилась логистика. Это сказывается на себестоимости товаров, также подорожали банковские кредиты.

«У нас четыре компании производят линзы, в 2021 году по сравнению с 2020 годом производство линз выросло на 60%. Этот товар пользуется большим спросом, есть интерес у инвесторов вкладывать средства и увеличивать объемы производства. Поэтому — да, на импортные линзы цена выросла, но мы рассчитываем, что наши отечественные производители просто увеличат обороты», — сообщил Евтухов (цитата по ТАСС).

В начале апреля «Коммерсантъ» писал о возникновении дефицита самых популярных контактных линз Acuvue, на долю которых приходится половина импорта этой продукции в Россию. Производитель американская Johnson & Johnson на фоне высокого спроса ограничила отгрузки сетям. Из-за проблем с логистикой увеличились сроки поставок линз и других компаний, включая Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon.

Артем Косенок

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