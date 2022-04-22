Импорт медоборудования в Россию восстановился до 50% от показателей двухмесячной давности

Импорт медицинских изделий в Россию восстановился до половины от обычных оборотов, зафиксированных в феврале 2022 года. Вместо прямых путей поставщики начали использовать хабы в третьих странах – Турции или Латвии, а часть зарубежных компаний перенесли центры принятия решений по региону СНГ и Центральной Азии из России в другие страны. Импорт медицинских изделий в Россию восстановился до половины от обычных оборотов, зафиксированных в феврале 2022 года. Вместо прямых путей поставщики начали использовать хабы в третьих странах – Турции или Латвии, а часть зарубежных компаний перенесли центры принятия решений по региону СНГ и Центральной Азии из России в другие страны.

Как рассказали источники Reuters, несмотря на то что медизделия не попали под санкции, поставщики столкнулись с трудностями в логистике, вызванными введением ограничительных мер. В настоящее время объем импорта восстановился до уровня 50%, что позволяет снять опасность дефицита, однако сохраняет его риски в перспективе, особенно для оборудования, требующего регулярного обновления запчастей, в том числе аппаратов для гемодиализа или искусственной вентиляции легких.

По словам источников в отрасли, производители, дистрибьюторы и таможенные службы адаптировались к первоначальным осложнениям, вызванным режимом санкций: поставки идут не напрямую, а через третьи страны, включая Турцию или Латвию.

Пока ни один крупный производитель не покинул Россию. По словам источника в индустрии, несколько компаний сократили количество продуктов, которые они предлагают в России, а другие перестали использовать Россию в качестве центра для поставок медизделий в регионе СНГ и Центральной Азии.

В начале марта 2022 года Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из России импортных медицинских изделий, произведенных и ввезенных с территории иностранных государств, принявших решение ввести в отношении РФ «ограничительные меры экономического характера». Предполагается, что запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года. Кроме того, были приняты поправки в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», обязывающие поставщиков и дистрибьюторов медизделий уведомлять регулятора об уходе с рынка не позднее чем за шесть месяцев.

Тогда же Росздравнадзор отчитался, что не зафиксировал отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, в отгрузке продукции в Россию, подчеркнув, что они не входят в санкционные списки, а потому не подвергаются ограничениям на ввоз в РФ.

По подсчетам Минздрава, в России и «дружественных странах» не производится около половины номенклатуры зарегистрированных в РФ медизделий – всего более 4,5 тысячи наименований. В их число входят аппараты, инструменты, расходные материалы для эндохирургии, эндопротезы, изделия для травматологии, ортопедии, анестезиологии и реаниматологии, медизделия, применяемые в трансплантологии, расходные материалы для диализа и другая продукция.