Минпромторг предложил продлить срок действия сертифиикатов GMP

Минпромторг РФ представил на общественное обсуждение законопроект, предложив продлить на год срок действия заключений о соответствии производства лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP). Обсуждение проекта документа продлится до 5 мая. Минпромторг РФ представил на общественное обсуждение законопроект, предложив продлить на год срок действия заключений о соответствии производства лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP). Обсуждение проекта документа продлится до 5 мая.

Со ссылкой на «анализ правоприменительной практики» разработчики поясняют: нынешняя ситуация во внешней политике и экономике такова, что нужно снизить административные барьеры для фармпроизводителей. Поэтому следует продлить действие заключений об их соответствии требованиям GMP на 12 месяцев (с даты, следующей за днем истечения срока действия таких заключений).

Представители ассоциации «Инфарма» в марте 2022 года выступали с предложением продлить действующие сертификаты GMP на два года. В Ассоциации российских фармацевитических производителей предлагали продлить срок действия на год.

В феврале прошлого года Евразийский экономический союз разрешил проводить в дистанционном режиме (с использованием средств видео- и аудиоприсутствия) инспекции на соответствие производителей лекарств требованиям GMP.