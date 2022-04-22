ВОЗ определила производителей для трансфера технологий мРНК

ВОЗ и Медицинский патентный пул определили список компаний в странах с низким и средним уровнями дохода, которые получат поддержку в рамках программы по трансферу технологий мРНК. Первый центр передачи технологий был создан в ЮАР. В феврале 2022 года компания Afrigen разработала мРНК-вакцину от COVID-19 на основе открытых технологий Moderna без помощи и официального одобрения разработчика.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Медицинский патентный пул (MPP) назвали 15 компаний, которые получат поддержку в рамках программы по трансферу технологий мРНК. Первый центр передачи технологий для производства вакцин против COVID-19 на основе мРНК был создан ВОЗ и ее партнерами по программе COVAX совместно с южноафриканским консорциумом летом 2021 года. Изначально технологию получили компании Biovac, Afrigen Biologics, сеть университетов и система Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.
Теперь технологию получат другие компании в странах с низким и средним уровнями дохода:
- Institut Pasteur de Tunis (Тунис)
- Institut Pasteur de Dakar (Сенегал)
- Biovaccines Nigeria Limited (Нигерия)
- Bio-Manguinhos (Бразилия)
- Sinergium Biotech (Аргентина)
- BioGeneric Pharma S.A.E. (Египет)
- Biovac (ЮАР)
- «Дарница» (Украина)
- Institut Torlak (Сербия)
- Incepta Vaccine Ltd (Бангладеш)
- Polyvac (Вьетнам)
- Biofarma (Индонезия)
- BiologicalE (Индия)
- National Institute of Health (Пакистан)
- требуется уточнение (Кения)
В феврале 2022 года Afrigen разработала мРНК-вакцину от COVID-19 на основе открытых технологий Moderna. Это первый препарат, созданный на основе технологий широко используемой по всему миру вакцины без помощи и официального одобрения разработчика. Препарат еще не прошел даже доклинические исследования.
ВОЗ пошла на такой шаг, так как лидеры рынка мРНК-вакцин, Pfizer и Moderna, отклонили просьбу организации поделиться своими технологиями и опытом. Они утверждали, что им необходимо полностью контролировать передачу технологий из-за сложности производственного процесса. Вакцина Moderna была выбрана в качестве образца из-за большого количества общедоступной информации о ней. Также американская компания обещала не преследовать за нарушение ее патентов во время пандемии.
В феврале ВОЗ, Республика Корея и Академия ВОЗ объявили о создании глобального центра подготовки кадров в области биотехнологического производства. Он будет обслуживать страны с низким и средним уровнями дохода, желающие наладить выпуск таких биопрепаратов, как вакцины, инсулин, моноклональные антитела и лекарства от рака.
Ринат Васбеев
pharmvestnik