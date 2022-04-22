ВОЗ определила производителей для трансфера технологий мРНК

ВОЗ и Медицинский патентный пул определили список компаний в странах с низким и средним уровнями дохода, которые получат поддержку в рамках программы по трансферу технологий мРНК. Первый центр передачи технологий был создан в ЮАР. В феврале 2022 года компания Afrigen разработала мРНК-вакцину от COVID-19 на основе открытых технологий Moderna без помощи и официального одобрения разработчика.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Медицинский патентный пул (MPP) назвали 15 компаний, которые получат поддержку в рамках программы по трансферу технологий мРНК. Первый центр передачи технологий для производства вакцин против COVID-19 на основе мРНК был создан ВОЗ и ее партнерами по программе COVAX совместно с южноафриканским консорциумом летом 2021 года. Изначально технологию получили компании Biovac, Afrigen Biologics, сеть университетов и система Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Теперь технологию получат другие компании в странах с низким и средним уровнями дохода:

Institut Pasteur de Tunis (Тунис) Institut Pasteur de Dakar (Сенегал) Biovaccines Nigeria Limited (Нигерия) Bio-Manguinhos (Бразилия) Sinergium Biotech (Аргентина) BioGeneric Pharma S.A.E. (Египет) Biovac (ЮАР) «Дарница» (Украина) Institut Torlak (Сербия) Incepta Vaccine Ltd (Бангладеш) Polyvac (Вьетнам) Biofarma (Индонезия) BiologicalE (Индия) National Institute of Health (Пакистан) требуется уточнение (Кения)

В феврале 2022 года Afrigen разработала мРНК-вакцину от COVID-19 на основе открытых технологий Moderna. Это первый препарат, созданный на основе технологий широко используемой по всему миру вакцины без помощи и официального одобрения разработчика. Препарат еще не прошел даже доклинические исследования.

ВОЗ пошла на такой шаг, так как лидеры рынка мРНК-вакцин, Pfizer и Moderna, отклонили просьбу организации поделиться своими технологиями и опытом. Они утверждали, что им необходимо полностью контролировать передачу технологий из-за сложности производственного процесса. Вакцина Moderna была выбрана в качестве образца из-за большого количества общедоступной информации о ней. Также американская компания обещала не преследовать за нарушение ее патентов во время пандемии.

В феврале ВОЗ, Республика Корея и Академия ВОЗ объявили о создании глобального центра подготовки кадров в области биотехнологического производства. Он будет обслуживать страны с низким и средним уровнями дохода, желающие наладить выпуск таких биопрепаратов, как вакцины, инсулин, моноклональные антитела и лекарства от рака.

Ринат Васбеев

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